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        Burdur'da kanadı kırık baykuşu jandarma kurtardı

        Burdur'un Altınyayla ilçesinde, jandarma ekiplerince doğada sağ kanadı kırık halde bulunan baykuş tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 16:58 Güncelleme: 20.05.2024 - 16:58
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        Burdur'da kanadı kırık baykuşu jandarma kurtardı
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        Burdur'un Altınyayla ilçesinde, jandarma ekiplerince doğada sağ kanadı kırık halde bulunan baykuş tedaviye alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Ballık köyü civarında devriye görevi yürütürken ormanlık bölgede yaralı baykuş buldu.

        Ekipler, sağ kanadı kırık olduğundan uçamayan baykuşu alarak, Burdur Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne götürdü.

        Kulaklı orman baykuşu olduğu tespit edilen kuş tedaviye alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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