Burdur'da kanadı kırık baykuşu jandarma kurtardı
Burdur'un Altınyayla ilçesinde, jandarma ekiplerince doğada sağ kanadı kırık halde bulunan baykuş tedaviye alındı.
Burdur'un Altınyayla ilçesinde, jandarma ekiplerince doğada sağ kanadı kırık halde bulunan baykuş tedaviye alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Ballık köyü civarında devriye görevi yürütürken ormanlık bölgede yaralı baykuş buldu.
Ekipler, sağ kanadı kırık olduğundan uçamayan baykuşu alarak, Burdur Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne götürdü.
Kulaklı orman baykuşu olduğu tespit edilen kuş tedaviye alındı.
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