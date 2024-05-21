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        Burdur'da Afet ve İtfaiye Oyunları Yarışması düzenlendi

        Burdur Belediyesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) işbirliğiyle düzenlenen Afet ve İtfaiye Oyunları Yarışması'na 17 üniversite katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 19:08 Güncelleme: 21.05.2024 - 19:08
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        Burdur'da Afet ve İtfaiye Oyunları Yarışması düzenlendi
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        Burdur Belediyesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) işbirliğiyle düzenlenen Afet ve İtfaiye Oyunları Yarışması'na 17 üniversite katıldı.

        MAKÜ Stadyumu'nda iki gün süren ve 17 üniversiteden Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı öğrencilerinin oluşturduğu takımların mücadele ettiği yarışmada, 6 takım finale kaldı.

        Final etabında Fire Ball, Efzel, Akdeniz, Ekip 75, Fight Back ve Ay Yıldız takımları yarıştı; çeşitli oyunların olduğu parkuru en kısa sürede bitiren takım, Ekip 75 oldu.

        Ardahan Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencilerinden oluşan Ekip 75, şampiyonluk kupasını Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve MAKÜ Rektörü Hüseyin Dalgar'ın elinden aldı.

        Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, gazetecilere, bu yıl ikincisini düzenledikleri itfaiye oyunlarına Türkiye'nin farklı üniversitelerinin ilgi gösterdiğini söyledi.

        Bütün takımların kıyasıya mücadele ettiklerini belirten Ballak, "Bu oyunları düzenlemekte amacımız Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü'ne, itfaiyeciliğe ve afetlerle mücadele mesleğine karşı ilgiyi artırmak. Bir de bu bölümü okuyan öğrencilerin okudukları bölümün eğitim gerektiren bir bölüm olduğunun farkına varmalarını sağlamak."diye konuştu.

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