Burdur'da kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 çocuk öldü

Burdur'un Bucak ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 çocuk hayatını kaybetti.

Y.D. (40) idaresindeki 15 ACG 125 plakalı kamyonet, 18 Mayıs'da Onaç Mahallesi Mustafa Özkan Caddesi kavşağında, Mehmet Sefa Sayın'ın (13) kullandığı 15 EE 853 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Sayın ile motosiklette bulunan Bayram Sezgin (13), Antalya'daki hastanelere kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Y.D. gözaltına alındı.

Motosiklet sürücüsü Sayın, kazadan bir gün sonra müdahaleye rağmen kurtarılamazken, Sezgin ise tedavi gördüğü hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci de sosyal medya hesaplarından Bucak Barbaros Ortaokulu öğrencileri Mehmet Sefa Sayın ve Bayram Sezgin'in vefat haberini derin üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Öğrencilerimize Allahtan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilerim." ifadelerini paylaştı.