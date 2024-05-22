Burdur'da mutfaktaki atıklardan yemek yapımı öğretildi

Özata, yaptığı yemeği katılımcılara ikram etti.

Gösterilerin ardından, etkinliğe davet edilen Şef Esat Özata ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileriyle 'Atık Yapmayalım Katık Yapalım' sloganıyla kabak kabuklarından 'hünkar beğendi' yemeği yaparak atıkların yemek olarak kullanabileceğini anlattı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Rus Sanat ve Kültür Derneği çocuklarının renkli dans gösterileriyle başlayan etkinlikte Çatağıl İlkokulu öğrencileri de yöresel halk oyunlarını sergiledi.

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