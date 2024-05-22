Burdur'da devrilen otomobildeki bebek öldü, anne ve babası yaralandı
Burdur'un Ağlasun ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu bebek öldü, anne ve babası yaralandı.
Burdur'un Ağlasun ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu bebek öldü, anne ve babası yaralandı.
Abdulkadir G. (57) idaresindeki 07 YJ 144 plakalı otomobil, Isparta - Antalya kara yolu Çamlıdere köyü yakınında bariyerlere çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobildeki İbrahim G. (25) ile Ceren G. (21) ve 4 aylık bebekleri Türkan Naz G. yaralandı.
Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Türkan Naz G. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Baba İbrahim G'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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