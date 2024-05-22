Burdur'da devrilen otomobildeki bebek öldü, anne ve babası yaralandı

Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Türkan Naz G. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada otomobildeki İbrahim G. (25) ile Ceren G. (21) ve 4 aylık bebekleri Türkan Naz G. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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