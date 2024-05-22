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        Burdur'da devrilen otomobildeki bebek öldü, anne ve babası yaralandı

        Burdur'un Ağlasun ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu bebek öldü, anne ve babası yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 19:53 Güncelleme: 22.05.2024 - 19:53
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        Burdur'da devrilen otomobildeki bebek öldü, anne ve babası yaralandı
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        Burdur'un Ağlasun ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu bebek öldü, anne ve babası yaralandı.

        Abdulkadir G. (57) idaresindeki 07 YJ 144 plakalı otomobil, Isparta - Antalya kara yolu Çamlıdere köyü yakınında bariyerlere çarparak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobildeki İbrahim G. (25) ile Ceren G. (21) ve 4 aylık bebekleri Türkan Naz G. yaralandı.

        Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Türkan Naz G. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Baba İbrahim G'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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