Burdur'da etkili olan şiddetli rüzgarda seralar zarar gördü

Karamanlı Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Karamanlı Belediyesi ekiplerince bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.

Şiddetli rüzgarın zaman zaman fırtınaya dönüşmesiyle bazı ağaçlar da devrildi.

Karamanlı-Tefenni Ovası'ndaki bazı seralar yıkıldı, bazı sebze seralarının örtüleri uçtu. Birçok seranın hasar gördüğü ilçede yetiştiriciler zor anlar yaşadı.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı seralarda hasar oluştu.

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