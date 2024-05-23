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        Burdur'da etkili olan şiddetli rüzgarda seralar zarar gördü

        Burdur'un Karamanlı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı seralarda hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 23:12 Güncelleme: 23.05.2024 - 23:12
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        Burdur'da etkili olan şiddetli rüzgarda seralar zarar gördü
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        Burdur'un Karamanlı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı seralarda hasar oluştu.

        Akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, Eşeler Mahallesi'ndeki bir evin çatısını uçurdu.

        Karamanlı-Tefenni Ovası'ndaki bazı seralar yıkıldı, bazı sebze seralarının örtüleri uçtu. Birçok seranın hasar gördüğü ilçede yetiştiriciler zor anlar yaşadı.

        Şiddetli rüzgarın zaman zaman fırtınaya dönüşmesiyle bazı ağaçlar da devrildi.

        Karamanlı Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Karamanlı Belediyesi ekiplerince bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.

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