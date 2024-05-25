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        Burdur'da lavanta ve sirkeden ürettikleri doğal temizleyiciyle okulları temizleniyor

        BİLAL ALTIOK - Burdur'da bir okulun öğretmen ve öğrencilerinin lavanta ve sirkeden ürettiği doğal temizleyiciler, okulun temizliğinde kullanılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 12:18 Güncelleme: 25.05.2024 - 12:18
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        Burdur'da lavanta ve sirkeden ürettikleri doğal temizleyiciyle okulları temizleniyor
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        BİLAL ALTIOK - Burdur'da bir okulun öğretmen ve öğrencilerinin lavanta ve sirkeden ürettiği doğal temizleyiciler, okulun temizliğinde kullanılıyor.

        Kentteki Türkiye Yardım Sevenler Derneği İlkokulu ve Ortaokulu öğretmen ile öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığının "Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar" projesi kapsamında, yörede yaygın üretilen lavanta ve elma sirkesinden doğal temizleyici üretti.

        Okulun bahçesinde öğretmen ve öğrenciler tarafından bir kazanda kaynatılan lavanta suyu ile beslenme saatinde yenilen elmaların kabuklarından yapılan sirke karıştırılarak elde edilen doğal yüzey ve lavabo temizleyicisi, okulun koridorları, lavabo ve tuvaletlerinin temizliğinde kullanılıyor.

        Temizleyicinin yanı sıra lavantadan oda ve araç parfümü, tuvaletlere koku da yapan öğretmen ve öğrenciler, lavanta kokan okulda ders yapmanın keyfini çıkarıyor.

        Lavantanın sakinleştirici ve dinlendirici etkisinden de faydalanmak isteyen öğretmen ve öğrenciler, ders aralarında da lavanta çayı içiyor.

        - "Gelecek yıl üretimimizi kendi lavantalarımızdan yapacağız"

        Okul müdürü İmran Elay, AA muhabirine, lavantanın Burdur ve Isparta yöresinin susuz tarıma yönelik vazgeçilmez tarım ürünü olduğunu söyledi.

        Öğrencilerin lavantayı daha yakından tanımalarını sağlamaya çalıştıklarını belirten Elay, Milli Eğitim Bakanlığının yaşayarak ve yaparak öğrenme politikasına uygun olarak öğrencileri de işin içine dahil ettiklerini aktardı.

        Elay, öğrencilerin öğleden sonraki ilk derslerinde elma yediklerini dile getirerek, "Her sınıf yediği elmanın kabuklarını biriktirerek sirke yapıyor. Sınıfların temizliği de lavanta suyu ve sirkeyle yapılıyor." dedi.

        Lavantayı şimdiye kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğünden tedarik ettiklerine değinen Elay, "Bu yıl okulumuzun toprak alanlarına lavanta diktik, önümüzdeki dönem de okulumuza ait 2 dönümlük arsaya da lavanta fideleri dikerek gelecek yıl ürünlerimizi kendi lavantalarımızdan yapacağız. Üretimimizi daha da geliştirerek kentteki tüm okulların yüzey ve lavabo temizleyicisini üretip okullara vermeyi planlıyoruz." diye konuştu.

        - "Zaman zaman velilerimiz de bize katılıyor"

        Müdür yardımcısı Selin Demer de okullarının temizliğinde doğal ürünler kullanmak istediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Zaman zaman velilerimiz de bize katılıyor. Lavantadan oda parfümü, yüzey temizleyicisi, araç kokuları, koku keseleri yapıyoruz. Dört aydır 200 litreye yakın doğal yüzey temizleyicisi, 500 litre kadar da oda kokusu ürettik. Yaptığımız ürünleri öğrencilerimize de hediye ettik. Amacımız öğrencilerin yaşayarak öğrenmeleri, geri dönüşümü anlamaları, susuz tarım ürünlerini tanımaları, doğal yaşam ve temizlik hakkında farkındalıklarını artırmak."

        Projede yer alan öğrenciler de lavanta ve sirkeden temizlik ürünleri ve doğal parfümler yaparak hem eğlendikleri hem de öğrendiklerini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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