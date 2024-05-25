Salda Gölü çevresine 7 kızıl geyik daha bırakıldı

Bölgeye adaptasyon sağlayan kızıl geyiklerin yavrulamasıyla Salda Gölü çevresindeki ormanlık alanların kızıl geyiklerin yeni yuvası olması, bölgedeki yaban hayatının korunması, çeşitlenmesi ve nesli azalan türlerin çoğalması amaçlanıyor.

Proje kapsamında, Bursa ve Eskişehir'deki kızıl geyik üretme istasyonlarından Salda Gölü çevresine, 5'i erkek 18'i dişi olmak üzere 23 kızıl geyik getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" kapsamında Burdur'daki Salda Gölü'nün çevresindeki ormana 7 kızıl geyik daha salındı.

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