Burdur'da dolunay görüntülendi

Kameri (ay) takvime göre, ayın 14'ünden sonraki günlerde "eski ay" olarak tanımlanan ayın bu evresi, tarım ürünlerinin ekim dönemi olduğundan bereketi simgeliyor.

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