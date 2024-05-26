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        Burdur'da dolunay görüntülendi

        Burdur'un Yeşilova ilçesinde dolunay görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 02:37 Güncelleme: 26.05.2024 - 02:37
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        Burdur'da dolunay görüntülendi
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        Burdur'un Yeşilova ilçesinde dolunay görüntülendi.

        Eşeler Yaylası'ndaki 2000 rakımlı Tınaztepe'de yer alan Salda Kayak Merkezi tesisinin bulunduğu alanda beliren dolunay, kameraya yansıdı.

        Kameri (ay) takvime göre, ayın 14'ünden sonraki günlerde "eski ay" olarak tanımlanan ayın bu evresi, tarım ürünlerinin ekim dönemi olduğundan bereketi simgeliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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