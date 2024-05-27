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        Burdur İl Sağlık Müdürlüğünden diyaliz sonrası fenalaşan hastalara ilişkin açıklama:

        Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisinin ardından rahatsızlanan 33 hastadan 4'ünün entübe edildiği, diğerler hastaların genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 15:33 Güncelleme: 27.05.2024 - 15:33
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        Burdur İl Sağlık Müdürlüğünden diyaliz sonrası fenalaşan hastalara ilişkin açıklama:
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        Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisinin ardından rahatsızlanan 33 hastadan 4'ünün entübe edildiği, diğerler hastaların genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde yaşanan olayla ilgili çevre illere nakilleri gerçekleştirilen hastaların sayısı 33 olarak güncellendi.

        Hastaların sağlık durumlarının yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, "27 Mayıs itibarıyla Antalya'da 23, Afyonkarahisar'da 6, Isparta'da 3 ve Denizli'de 1 hasta tedavi görmektedir. 3 hastamız Antalya'da, 1 hastamız da Afyonkarahisar'da entübe durumdadır. Diğer hastalarımızın genel durumları iyi olup, yakın takipleri devam etmektedir. Süreç ve hastalarımızın durumları hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

        Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisi alan 31 hastanın 25 Mayıs'ta rahatsızlandığı ve çevre illerdeki hastanelere sevk edildiği açıklanmıştı. Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezinin önlem amacıyla kapatıldığı, adli ve idari tahkikat başlatıldığı duyurulmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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