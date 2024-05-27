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        Burdur'da trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Burdur'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 19:33 Güncelleme: 27.05.2024 - 19:33
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        Burdur'da trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Burdur'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Burdur-Fethiye karayolunun 10. kilometresinde Kuş Gözlem Kulesi yakınlarında, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 15 AC 644 plakalı kamyonet ile 32 E 2805 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Sağlık ekipleri, otomobildeki 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kamyonette bulunan 2 yaralı ise Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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