Burdur'da nişanına giderken trafik kazasında ölen genç kız ve kardeşi defnedildi

Burdur-Fethiye kara yolu Kuş Gözlem Kulesi yakınlarında dün Metehan Aydın idaresindeki 32 E 2805 plakalı otomobil ile Ali Ç'nin kullandığı 15 AC 644 plakalı kamyonetin çarpışmışması sonucu otomobildeki 3 kişi ölmüş, kamyonetteki 2 kişi yaralanmıştı. Hayatını kaybeden Metehan Aydın ile Esra Kartal'ın akşam düzenlenecek nişan ve isteme törenleri için alışverişten döndükleri öğrenilmişti.

Helallik alındıktan sonra köy meydanında İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından kılınan cenaze namazının ardından tabutuna gelin duvağı örtülen Esra Kartal (20) ile kardeşi Mert Kartal'ın (15), cenazeleri köy mezarlığında defnedildi.

Burdur'da nişan törenine giderken kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden gelin adayı genç kız ile kardeşinin cenazeleri toprağa verildi.

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