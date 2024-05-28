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        Burdur'da nişanına giderken trafik kazasında ölen genç kız ve kardeşi defnedildi

        Burdur'da nişan törenine giderken kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden gelin adayı genç kız ile kardeşinin cenazeleri toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 14:21 Güncelleme: 28.05.2024 - 14:21
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        Burdur'da nişanına giderken trafik kazasında ölen genç kız ve kardeşi defnedildi
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        Burdur'da nişan törenine giderken kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden gelin adayı genç kız ile kardeşinin cenazeleri toprağa verildi.

        Burdur Devlet Hastanesi morgundan alınan iki kardeşin cenazesi, merkeze bağlı İğdeli köyüne getirildi.

        Helallik alındıktan sonra köy meydanında İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından kılınan cenaze namazının ardından tabutuna gelin duvağı örtülen Esra Kartal (20) ile kardeşi Mert Kartal'ın (15), cenazeleri köy mezarlığında defnedildi.

        Evlatlarının ardından gözyaşı döken baba Metin ile anne Keziban Kartal cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekti.

        Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilen damat adayı Metehan Aydın'ın (22) cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından memleketi Ardahan'a gönderildi.

        - Olay

        Burdur-Fethiye kara yolu Kuş Gözlem Kulesi yakınlarında dün Metehan Aydın idaresindeki 32 E 2805 plakalı otomobil ile Ali Ç'nin kullandığı 15 AC 644 plakalı kamyonetin çarpışmışması sonucu otomobildeki 3 kişi ölmüş, kamyonetteki 2 kişi yaralanmıştı. Hayatını kaybeden Metehan Aydın ile Esra Kartal'ın akşam düzenlenecek nişan ve isteme törenleri için alışverişten döndükleri öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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