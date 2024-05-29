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        Burdur'da diyaliz tedavisi sonrası kaldırıldığı hastanede ölen hasta defnedildi

        Burdur'da diyaliz tedavisinin ardından rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mustafa Demir'in cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 11:59 Güncelleme: 29.05.2024 - 11:59
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        Burdur'da diyaliz tedavisi sonrası kaldırıldığı hastanede ölen hasta defnedildi
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        Burdur'da diyaliz tedavisinin ardından rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mustafa Demir'in cenazesi toprağa verildi.

        Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Mustafa Demir'in (70) cenazesi otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.

        Memleketi Burdur'un Karamanlı ilçesine getirilen Demir'in cenazesi, Cami Mahallesi'ndeki İpekçioğlu Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

        Cenazeye Demir'in yakınlarının yanı sıra Burdur Valisi Türker Öksüz, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder katıldı.

        Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisi alan 33 hasta rahatsızlanmıştı. Hastalardan 23'ü Antalya'da, 6'sı Afyonkarahisar'da, 3'ü Isparta'da ve biri Denizli'de tedaviye alınmıştı. Antalya'daki hastalardan 3'ü ve Afyonkarahisar'dakilerden biri entübe edilmişti. Antalya'ya sevk edilen hastalardan Mustafa Demir dün, Saniye Aksöz (87) de bugün hayatını kaybetmişti.

        Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi önlem amacıyla kapatılarak adli ve idari tahkikat başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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