Burdur'da diyaliz tedavisi sonrası kaldırıldığı hastanede ölen hasta defnedildi

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisi alan 33 hasta rahatsızlanmıştı. Hastalardan 23'ü Antalya'da, 6'sı Afyonkarahisar'da, 3'ü Isparta'da ve biri Denizli'de tedaviye alınmıştı. Antalya'daki hastalardan 3'ü ve Afyonkarahisar'dakilerden biri entübe edilmişti. Antalya'ya sevk edilen hastalardan Mustafa Demir dün, Saniye Aksöz (87) de bugün hayatını kaybetmişti.

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