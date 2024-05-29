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        Burdur'da diyaliz tedavisi sonrası fenalaşan hastalardan 12'si taburcu edildi

        Burdur'da diyaliz tedavisi sonrası rahatsızlanan ve çevre illerdeki hastanalere sevk edilen hastalardan 12'sinin taburcu edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 17:01 Güncelleme: 29.05.2024 - 17:01
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        Burdur'da diyaliz tedavisi sonrası fenalaşan hastalardan 12'si taburcu edildi
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        Burdur'da diyaliz tedavisi sonrası rahatsızlanan ve çevre illerdeki hastanalere sevk edilen hastalardan 12'sinin taburcu edildiği bildirildi.

        Burdur İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, çevre illere nakilleri gerçekleştirilen hastaların sağlık durumlarının yakından takip edildiği belirtildi.

        Hastalardan 2'sinin Antalya'da, 1'inin de Afyonkarahisar'da entübe halde tedavilerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altındayken KOAH rahatsızlığı da bulunan 70 yaşındaki Mustafa Demir dün ve Antalya Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde entübe halde 2. basamak yoğun bakım hastası olan ve diyaliz tedavisi de alan kalp yetmezliği hastası 87 yaşındaki Saniye Aksöz da bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Bugün itibarıyla Afyonkarahisar'a sevk edilen hastalardan 5'i ve Antalya Şehir Hastanesi'nde takip edilen hastalardan 7'si taburcu edilmiştir, diğer hastalarımızın durumları iyiye gitmektedir. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir."

        Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisi alan 33 hasta rahatsızlanmıştı. Hastalardan 23'ü Antalya'da, 6'sı Afyonkarahisar'da, 3'ü Isparta'da ve biri Denizli'de tedaviye alınmıştı.

        Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi önlem amacıyla kapatılarak adli ve idari tahkikat başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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