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        Burdur'da çeşitli suçlardan hüküm giyen firari yakalandı

        Burdur'un Yeşilova ilçesinde çeşitli suçlardan hüküm giyen firari yakalanıp cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 16:09 Güncelleme: 30.05.2024 - 16:09
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        Burdur'da çeşitli suçlardan hüküm giyen firari yakalandı
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        Burdur'un Yeşilova ilçesinde çeşitli suçlardan hüküm giyen firari yakalanıp cezaevine konuldu.

        Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, teknik ve fiziki çalışmanın ardından "Yol kesmek", "konut ve işyerinde yağma", "tutuklunun kaçması" gibi suçlarından 19 yıl 9 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S'yi (46), Yeşilova'nın Akçaköy köyünde saklandığı adreste yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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