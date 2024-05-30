Burdur'da çeşitli suçlardan hüküm giyen firari yakalandı

Ekipler, teknik ve fiziki çalışmanın ardından "Yol kesmek", "konut ve işyerinde yağma", "tutuklunun kaçması" gibi suçlarından 19 yıl 9 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S'yi (46), Yeşilova'nın Akçaköy köyünde saklandığı adreste yakaladı.

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