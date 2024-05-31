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        Burdur'da diyaliz tedavisi sonrası kaldırıldığı hastanede ölen hasta defnedildi

        Burdur'da diyaliz tedavisinin ardından rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden yabancı uyruklu kadının cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 17:45 Güncelleme: 31.05.2024 - 17:45
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        Burdur'da diyaliz tedavisi sonrası kaldırıldığı hastanede ölen hasta defnedildi
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        Burdur'da diyaliz tedavisinin ardından rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden yabancı uyruklu kadının cenazesi toprağa verildi.

        Antalya Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitiren Amina Abas Jama'nın (67) cenazesi otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.

        İkamet ettiği Burdur'a getirilen kadının cenazesi, Burdur Belediyesi Sultandere Camisi'nin avlusunda kılınan namazın ardından Sultandere mezarlığına defnedildi.

        Cenazeye Jama'nın yakınlarının yanı sıra Burdur Valisi Türker Öksüz, Vali Yardımcısı Yasin Özan, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder katıldı.

        Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisi alan 33 hasta rahatsızlanmıştı. Hastalardan 23'ü Antalya'da, 6'sı Afyonkarahisar'da, 3'ü Isparta'da ve biri Denizli'de tedaviye alınmıştı.

        Hastalardan Mustafa Demir (70), Saniye Aksöz (87) ve Amina Abas Jama (67), tedavi gördükleri Antalya'daki hastanelerde hayatını kaybetmişti.

        Antalya ve Afyonkarahisar'daki 2'si entübe durumdaki 18 hastanın tedavisi sürüyor.

        Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi önlem amacıyla kapatılarak, olaya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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