Burdur'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Burdur'da motosikletin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Burdur'da motosikletin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
B.E. (19) idaresindeki 15 ACY 997 plakalı motosiklet, Ağlasun yolu Çine köyü yakınında yoldan çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan B.E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.