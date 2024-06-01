Burdur'da çıkan yangında iş yeri zarar gördü
Burdur'da sobadan çıkan yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
Burdur'da sobadan çıkan yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
Merkeze bağlı Kuruçay köyünde Yaşar D'ye ait iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
İlk belirlemelere göre sobadan çıktığı tespit edilen yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi.
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