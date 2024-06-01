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        Burdur'da çıkan yangında iş yeri zarar gördü

        Burdur'da sobadan çıkan yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 00:26 Güncelleme: 01.06.2024 - 00:26
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        Burdur'da çıkan yangında iş yeri zarar gördü
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        Burdur'da sobadan çıkan yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

        Merkeze bağlı Kuruçay köyünde Yaşar D'ye ait iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        İlk belirlemelere göre sobadan çıktığı tespit edilen yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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