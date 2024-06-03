AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'tan Sagalassos Antik Kenti'ne ziyaret

Burdur Valisi Öksüz de kentin tarihi zenginlikleriyle de öne çıktığını, bu değerlerden birinin de Sagalassos Antik Kenti olduğunu kaydetti.

Büyükelçi Meyer-Landrut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sagalassos Antik Kenti'ni çok etkileyici bulduğunu söyledi.

Burdur Valisi Türker Öksüz, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz da büyükelçilerin ziyaretlerine eşlik etti.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, Burdur'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'ni ziyaret etti.

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