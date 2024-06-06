Burdur'da yangına müdahale etmeye çalışırken kalp krizi geçiren kişi öldü
Burdur'da evinin yakınındaki kuru otları yakmak isterken kontrolden çıkan alevlere müdahale eden kişi, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Burdur'da evinin yakınındaki kuru otları yakmak isterken kontrolden çıkan alevlere müdahale eden kişi, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Atatürk Mahallesi Nuri Ortaç Caddesi'ndeki evinin önünde bulunan kuru otları yakan Ali Yıldıran (60), kontrolden çıkarak büyüyen alevlere müdahale etmek isterken kalp krizi geçirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldıran, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otluk alandaki yangın ise itfaye ekibince söndürüldü.
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