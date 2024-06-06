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        Burdur'da yangına müdahale etmeye çalışırken kalp krizi geçiren kişi öldü

        Burdur'da evinin yakınındaki kuru otları yakmak isterken kontrolden çıkan alevlere müdahale eden kişi, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 11:02 Güncelleme: 06.06.2024 - 11:02
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        Burdur'da yangına müdahale etmeye çalışırken kalp krizi geçiren kişi öldü
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        Burdur'da evinin yakınındaki kuru otları yakmak isterken kontrolden çıkan alevlere müdahale eden kişi, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Atatürk Mahallesi Nuri Ortaç Caddesi'ndeki evinin önünde bulunan kuru otları yakan Ali Yıldıran (60), kontrolden çıkarak büyüyen alevlere müdahale etmek isterken kalp krizi geçirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldıran, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otluk alandaki yangın ise itfaye ekibince söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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