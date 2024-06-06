Gölhisar'da "Hayat Boyu Öğretmen Haftası" kapsamında sergi açıldı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ve öğrenciler tarafından yıl boyunca yapılan eserler için sergi düzenlendi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde açılan sergide, kursiyerlerin yanı sıra Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş Bilim Sanat Merkezi, Atatürk Ortaokulu, Merkez Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ve Özel Eğitim Merkezi Okulu öğrencilerinin yaptığı eserler yer aldı.

Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, sergi açılışında yaptığı konuşmada, Halk Eğitim Merkezi'nde her yaştan vatandaşın çeşitli kurslara katılarak becerilerini geliştirdiklerini ve yeni bilgiler öğrendiklerini söyledi.