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        Gölhisar'da "Hayat Boyu Öğretmen Haftası" kapsamında sergi açıldı

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ve öğrenciler tarafından yıl boyunca yapılan eserler için sergi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 12:35 Güncelleme: 06.06.2024 - 12:35
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        Gölhisar'da "Hayat Boyu Öğretmen Haftası" kapsamında sergi açıldı
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        Burdur'un Gölhisar ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ve öğrenciler tarafından yıl boyunca yapılan eserler için sergi düzenlendi.

        İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde açılan sergide, kursiyerlerin yanı sıra Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş Bilim Sanat Merkezi, Atatürk Ortaokulu, Merkez Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ve Özel Eğitim Merkezi Okulu öğrencilerinin yaptığı eserler yer aldı.

        Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, sergi açılışında yaptığı konuşmada, Halk Eğitim Merkezi'nde her yaştan vatandaşın çeşitli kurslara katılarak becerilerini geliştirdiklerini ve yeni bilgiler öğrendiklerini söyledi.

        Eğitimin sadece okul döneminde olmadığını, hayat boyu devam ettiğini ifade eden Sertbaş, kurslara katılanlara emekleri için teşekkür etti.

        Halk Eğitim Merkezi ile usta öğreticilerin ve kursiyerlerin eserlerinin ilçe ekonomisine kazandırılması amacıyla bir protokol imzaladıklarını anlatan Sertbaş, eserleri Kibyra Antik Kenti'ndeki hediyelik eşya dükkanında satarak ev ekonomilerine katkıda bulunmak istediklerini bildirdi.

        Sergi, 3 gün boyunca ziyarete açık kalacak. Ayrıca hafta etkinlikleri kapsamında ilçede çeşitli gösteriler yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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