Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Burdur’un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Elsazı köyü Boğaz Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Havadan 2 uçak, 1 helikopterle müdahale edilen yangını karadan da 30 ekip söndürmeye çalıştı.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan ve 20 dekar tarım arazisi zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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