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        Karamanlı Belediye Başkanı Selimoğlu, mermer artıklarının döküldüğü alanı inceledi

        Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, ilçede bir mermer ocağının artıklarının döküldüğü alanı inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 14:36 Güncelleme: 10.06.2024 - 14:36
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        Karamanlı Belediye Başkanı Selimoğlu, mermer artıklarının döküldüğü alanı inceledi
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        Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, ilçede bir mermer ocağının artıklarının döküldüğü alanı inceledi.

        Selimoğlu, yaptığı açıklamada, ihbar üzerine bölgeye giderek incelemede bulunduklarını söyledi.

        ​​​​​​​İlçenin kuzey kısmında faaliyet gösteren mermer ocağına ait pasa (mermer artığı) döküm alanının alt kısmında konutların bulunduğuna dikkati çeken Selimoğlu, "Çok büyük yarıkların ve toprak kaymalarının olduğunu belirledik. Yaklaşık 150-200 metrelik alanda kaymaların ve yarıkların olduğunu gördük." dedi.

        Kaymanın yer altındaki su kaynakları veya mermer artıklarının basıncından kaynaklanmış olabileceğini ifade eden Selimoğlu, "Bunu tam olarak bilmiyoruz. Detaylı bir şekilde, tüm kurumlarımızla ya da bilirkişilerle en kısa sürede yerinde inceleme başlatacağız." diye konuştu.

        Selimoğlu, alana dökülen mermer pasalarının çok fazla olduğuna işaret ederek, "Yanına yaklaştığımızda ne kadar büyük ve yoğun olduğunu görüyoruz. Önlem almamız gerekiyor. Yerleşim alanı buradan yaklaşık 300 metre uzaklıkta. Olası bir sel felaketinin neler doğuracağını bilemiyoruz. Büyük tehlikeler yaratabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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