Burdur'da hastane tuvaletinde kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddia edilen kişi tutuklandı
Burdur'da hastane tuvaletinde kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Burdur'da hastane tuvaletinde kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İddiaya göre, Burdur Devlet Hastanesi'nin acil servisinde idrar tahlili vermek için tuvalete giren 15 yaşındaki kız çocuğu kapı altından uzatılan cep telefonu ile video çekildiğini farketti.
Çocuğun şikayetiyle çalışma başlatan polis ekipleri, hastanenin güvenlik kamerası görüntülerini izledi.
Ekipler, hastanede işçi olduğu tespit edilen şüpheli H.Y'yi (25) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan tutuklandı.
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