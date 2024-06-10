Burdur'da hastane tuvaletinde kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddia edilen kişi tutuklandı

İddiaya göre, Burdur Devlet Hastanesi'nin acil servisinde idrar tahlili vermek için tuvalete giren 15 yaşındaki kız çocuğu kapı altından uzatılan cep telefonu ile video çekildiğini farketti.

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