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        Burdur'da 15 Haziran'dan itibaren ormana girişler yasaklandı

        Burdur'da yangın riski nedeniyle 15 Haziran-31 Ekim döneminde tabiat parkı, piknik ve mesire yerleri dışındaki ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 16:52 Güncelleme: 10.06.2024 - 16:52
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        Burdur'da 15 Haziran'dan itibaren ormana girişler yasaklandı
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        Burdur'da yangın riski nedeniyle 15 Haziran-31 Ekim döneminde tabiat parkı, piknik ve mesire yerleri dışındaki ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, yaz mevsiminin gelmesi ve sıcaklığın artmasıyla orman yangını riskinin arttığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Orman Yangınlarını Önleyici Tedbirlere İlişkin Karar'a istinaden, Burdur ili sınırları dahilinde bulunan orman parkları ve tabiat parkları içerisindeki piknik ve mesire alanları ile günübirlik kontrollü alanlar haricindeki ormanlık alanlara görevliler, izinli arıcılar ve izinli çobanlar haricinde 15 Haziran-15 Ekim 2024'te girilmesi yasaktır. Söz konusu kararda belirlenen günübirlik piknik yapılabilecek orman, tabiat parkları ve mesire alanlarında gerekli önlem alınarak ateş yakılmaksızın piknik yapılabilecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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