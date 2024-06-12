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        Burdur'da diyalizden sonra 3 kişinin ölmesine ilişkin soruşturmada 4 gözaltı

        Burdur'da diyalizin ardından rahatsızlanan 33 hastadan 3'ünün ölmesi üzerine başlatılan soruşturmada 2'si hastane personeli 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 15:53 Güncelleme: 12.06.2024 - 15:53
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        Burdur'da diyalizden sonra 3 kişinin ölmesine ilişkin soruşturmada 4 gözaltı
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        Burdur'da diyalizin ardından rahatsızlanan 33 hastadan 3'ünün ölmesi üzerine başlatılan soruşturmada 2'si hastane personeli 4 kişi gözaltına alındı.

        Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, bilirkişi raporlarına göre, Burdur Devlet Hastanesi diyaliz ünitesinden sorumlu hastane personeli tekniker M.C, elektrik teknisyeni İ.S. ile bağımsız çalışan makine mühendisleri G.A.S. ve Y.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        - Olay

        Burdur Devlet Hastanesinde 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisi alan 33 hasta rahatsızlanmış, hastalardan 23'ü Antalya, 6'sı Afyonkarahisar, 3'ü Isparta ve biri Denizli'de tedavi altına alınmıştı.

        Hastalardan Mustafa Demir (70), Saniye Aksöz (87) ve Amina Abas Jama (67), tedavi gördükleri Antalya'daki hastanelerde hayatını kaybetmişti.

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hastanelerde entübe durumda hastanın kalmadığını, 14 kişinin tedavilerinin sürdüğünü, 16 hastanın taburcu edildiğini bildirmişti.

        Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi önlem amacıyla kapatılarak adli ve idari tahkikat başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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