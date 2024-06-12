Burdur'da diyalizden sonra 3 kişinin ölmesine ilişkin soruşturmada 4 gözaltı

Burdur Devlet Hastanesinde 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisi alan 33 hasta rahatsızlanmış, hastalardan 23'ü Antalya, 6'sı Afyonkarahisar, 3'ü Isparta ve biri Denizli'de tedavi altına alınmıştı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, bilirkişi raporlarına göre, Burdur Devlet Hastanesi diyaliz ünitesinden sorumlu hastane personeli tekniker M.C, elektrik teknisyeni İ.S. ile bağımsız çalışan makine mühendisleri G.A.S. ve Y.A. gözaltına alındı.

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