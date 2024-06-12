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        Burdur'da yaşlı adamı öldürüp eşini yaralayan sanığın yargılanması sürüyor

        Burdur'da yaşlı adamı öldürüp karısını da yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 15:54 Güncelleme: 12.06.2024 - 15:54
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        Burdur'da yaşlı adamı öldürüp eşini yaralayan sanığın yargılanması sürüyor
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        Burdur'da yaşlı adamı öldürüp karısını da yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde Bayram Sertcan'ın ölümü ve eşi Zehra Sertcan'ın yaralanmasına ilişkin davanın ikinci duruşmasında, maktulün oğlu Osman Sertcan, kızı Arzu Özçoban, sanık Ayhan U. ve avukatlar hazır bulunurken, sanığın eşi Ayten U. ve sanık avukatı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Tanık olarak dinlenen sanığın eşi Ayten U, eşinin o gün maktulün evine kasten öldürmek suçunu işlemek için değil evlerine beton dökme işini konuşmak için gittiğini söyledi.

        Sanık Ayhan U, ikametinde yapılan aramada ele geçirilen para ve altın künyenin akıbetinin ortaya çıkarılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, duruşma sonunda sanığın tutukluluk halinin devamına ve Zehra Sertcan'ın raporunun yeterli olması nedeniyle yeni rapor alınmasının gerek olmadığını kararlaştırdı.

        Dosyadaki eksikliklerinin giderilmesi için duruşmanın ertelenmesine karar verildi.

        Maktulün oğlu Osman Sertcan, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Mahkemeden çıktık. Olaylar istediğimiz gibi gelişmedi. Karşı taraf her şeyi reddediyor. Bakıp göreceğiz. Yeni mahkememiz dokuzuncu ayda. Gereken cezayı almasını talep ediyorum. Babam her sıkıştığı zaman para veriyordu, çocuklarının ihtiyaçlarını görüyordu. Böyle bir şey yapmasına anlam veremiyorum. Bu kadar canilik olmaz." diye konuştu.

        - Olay

        Menderes Mahallesi'nde yaşayan Bayram ve Zehra Sertcan çiftinin bakıcıları, 30 Ekim 2023'te sabah eve geldiğinde Bayram Sertcan'ı üzerine halı örtülü, Zehra Sertcan'ı ise yanında oturur halde yaralı bulmuştu. Eve gelen sağlık ekiplerince Bayram Sertcan'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Olayın ardından yapılan operasyonda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ayhan U. (41) hakkında "kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve nitelikli yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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