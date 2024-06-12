Burdur'da yaşlı adamı öldürüp eşini yaralayan sanığın yargılanması sürüyor

Burdur'da yaşlı adamı öldürüp karısını da yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde Bayram Sertcan'ın ölümü ve eşi Zehra Sertcan'ın yaralanmasına ilişkin davanın ikinci duruşmasında, maktulün oğlu Osman Sertcan, kızı Arzu Özçoban, sanık Ayhan U. ve avukatlar hazır bulunurken, sanığın eşi Ayten U. ve sanık avukatı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tanık olarak dinlenen sanığın eşi Ayten U, eşinin o gün maktulün evine kasten öldürmek suçunu işlemek için değil evlerine beton dökme işini konuşmak için gittiğini söyledi.

Sanık Ayhan U, ikametinde yapılan aramada ele geçirilen para ve altın künyenin akıbetinin ortaya çıkarılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, duruşma sonunda sanığın tutukluluk halinin devamına ve Zehra Sertcan'ın raporunun yeterli olması nedeniyle yeni rapor alınmasının gerek olmadığını kararlaştırdı. Dosyadaki eksikliklerinin giderilmesi için duruşmanın ertelenmesine karar verildi. Maktulün oğlu Osman Sertcan, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Mahkemeden çıktık. Olaylar istediğimiz gibi gelişmedi. Karşı taraf her şeyi reddediyor. Bakıp göreceğiz. Yeni mahkememiz dokuzuncu ayda. Gereken cezayı almasını talep ediyorum. Babam her sıkıştığı zaman para veriyordu, çocuklarının ihtiyaçlarını görüyordu. Böyle bir şey yapmasına anlam veremiyorum. Bu kadar canilik olmaz." diye konuştu.