GÜNCELLEME - Burdur'da diyalizden sonra 3 kişinin ölmesine ilişkin 2 mühendis tutuklandı

Burdur'da diyalizin ardından rahatsızlanan 33 hastadan 3'ünün ölmesi üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, bilirkişi raporlarına göre, Burdur Devlet Hastanesi diyaliz ünitesinden sorumlu hastane personeli tekniker M.C, elektrik teknisyeni İ.S. ile bağımsız çalışan makine mühendisleri G.A.S. ve Y.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden hastane personeli 2 kişi, savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Projede hata yaptıkları iddia edilen makine mühedisleri G.A.S. ve Y.A. ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - Olay Burdur Devlet Hastanesinde 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisi alan 33 hasta rahatsızlanmış, hastalardan 23'ü Antalya, 6'sı Afyonkarahisar, 3'ü Isparta ve biri Denizli'de tedavi altına alınmıştı. Hastalardan Mustafa Demir (70), Saniye Aksöz (87) ve Amina Abas Jama (67), tedavi gördükleri Antalya'daki hastanelerde hayatını kaybetmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hastanelerde entübe durumda hastanın kalmadığını, 14 kişinin tedavilerinin sürdüğünü, 16 hastanın taburcu edildiğini bildirmişti.