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        Burdur'da çıkan arazi yangını söndürüldü

        Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan arazi yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 20:51 Güncelleme: 12.06.2024 - 20:51
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        Burdur'da çıkan arazi yangını söndürüldü
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        Burdur’un Bucak ilçesinde çıkan arazi yangını söndürüldü.

        Karapınar ve Karaaliler köyleri arasındaki 1000 dekarlık ekin tarlasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye arazözler, itfaiye ekipleri ile bir helikopter sevk edildi.

        Yangın nedeniyle Burdur-Antalya kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

        Müdahale sonrası söndürülen yangında 1000 dekarlık arazi hasar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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