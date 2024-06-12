Burdur'da çıkan arazi yangını söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye arazözler, itfaiye ekipleri ile bir helikopter sevk edildi.

Karapınar ve Karaaliler köyleri arasındaki 1000 dekarlık ekin tarlasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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