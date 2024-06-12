Burdur'da çıkan arazi yangını söndürüldü
Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan arazi yangını söndürüldü.
Burdur’un Bucak ilçesinde çıkan arazi yangını söndürüldü.
Karapınar ve Karaaliler köyleri arasındaki 1000 dekarlık ekin tarlasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye arazözler, itfaiye ekipleri ile bir helikopter sevk edildi.
Yangın nedeniyle Burdur-Antalya kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.
Müdahale sonrası söndürülen yangında 1000 dekarlık arazi hasar gördü.
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