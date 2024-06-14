Burdur'un Karamanlı ilçesinde içme suyu hattına yayladan kaynak suyu getirildi

Burdur'un Karamanlı ilçesinde içme suyu şebeke hattına vatandaşların maddi desteğiyle yayladaki kaynak su borularla taşındı.

Eşeler Yaylası Gökpınar mevkisinden çıkan ve saniyede 1,5 litre akan kaynak suyu 2 buçuk kilometre borularla taşınarak ilçedenin Kızılyalım mevkisindeki içme suyu isale hattına bağlandı.

Çalışmaları yürüten Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, AA muhabirine, ilçenin içme suyunu temin etme çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.

Ülke genelinde ve özellikle Burdur bölgesinde görülen kuraklık nedeniyle su kaynaklarında azalma meydana geldiğini belirten Selimoğlu, "Gökpınar kaynak suyunu bugün itibarıyla isale hattımıza bağlıyoruz. Gökpınar kaynağı aslında ilçemize 4 kilometre mesafede bulunuyordu ancak belediye ekiplerimizin çalışmasıyla suyu tepelerden getirerek mesafeyi 2,5 kilometreye düşürdük. Suyumuz saniyede 1,5 litre, dakikada 90 litre hacme sahip." diye konuştu.

Selimoğlu, kuraklığın daha çok etkili olduğu yaz aylarında su tasarrufunun önemine de dikkati çekerek, "Önceden ek kaynakları hattımıza eklemiştik ama kuraklık nedeniyle yetersiz kalıyordu. Bu kaynakla biraz daha rahatlamış olacağız. Sondajlara gerek kalmayacağını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak suyu ilçeye getirme çalışmalarının maliyetini karşılamak için başlattıkları yardım kampanyasına vatandaşların destek verdiğini dile getiren Selimoğlu, "Bu yardımlar bizim için çok önemliydi. Bu yardımlarla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yardımda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.