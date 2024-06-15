Burdur'da bayram tatili dolayısıyla tedbirler arttırıldı

Burdur'da Kurban Bayramı dolayısıyla 7 bin 118 emniyet ve jandarma personeli görev yapacak.

Vali Türker Öksüz, tatilcilerin geçiş güzergahı olan Polis Kışla uygulama noktasını ziyaret ederek, personelin bayramını kutladı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Öksüz, bayram tatilinde vatandaşların güvenliği için gerek trafikte gerekse asayişte tedbirlerin alındığını bildirdi.

Bayram tatili boyunca Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünde toplam 7 bin 118 personelin görevinin başında olacağını belirten Öksüz, vatandaşın huzuru, güvenliği için çalışmaların aralıksız süreceğini kaydetti.