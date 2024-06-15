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        Burdur'da mezarlıklarda vatandaşlara lavanta fidesi dağıtıldı

        Burdur'un Karamanlı ilçesinde, bayram arefesinde mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlara belediye ekiplerince lavanta fidesi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 16:56 Güncelleme: 15.06.2024 - 16:56
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        Burdur'da mezarlıklarda vatandaşlara lavanta fidesi dağıtıldı
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        Burdur'un Karamanlı ilçesinde, bayram arefesinde mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlara belediye ekiplerince lavanta fidesi dağıtıldı.

        İlçede bayram öncesinde vatandaşlar, mezarlıklarda ve şehitliklerde ziyaretlerde bulundu.

        Vatandaşlar, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

        Karamanlı Belediye ekipleri ise mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlara yaklaşık 1500 lavanta fidesi dağıtımı yaptı.

        Mezarlıktaki vatandaşlardan Mehmet Özçelik, fide dağıtımından memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Lavanta fidelerini yakınlarının mezarına diken Celil Sami Gedik, mezarlık ziyaretlerinin geleneklerinin bir parçası olduğunu dile getirdi.

        Ziyaretlerinde mezarların bakımı ve temizliğini yaptıklarını belirten Gedik, "Bu sene belediyemiz mezarların daha yeşil olması için lavanta dağıttı. Lavanta arıların bal deposu. Hem yeşillik hem güzellik. Belediyemizden Allah razı olsun. Geleneklerimizi yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.

        Yakınlarının kabrine lavanta diken vatandaşlardan Mestan Serttaş ise bu uygulamayla mezarlığın yeşilleneceğini ve lavanta kokacağını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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