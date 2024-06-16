Burdur'da bayramlaşma programı düzenlendi

Bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının pekişmesine vesile olduğunu belirten Öksüz, vatandaşlara sağlık ve huzur içerisinde mutlu bayramlar diledi.

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