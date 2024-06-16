Burdur'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Burdur'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Burdur'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Burdur-Isparta karayolundan Isparta istikametine seyir halindeki Enes Turşan (28) idaresindeki 55 ANV 47 plakalı motosiklet, refüjdeki bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü Enes Turşan ve motosikletteki yolcu Nazlı T. (30) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Enes Turşan yapılan müdahalelere rağmen kurtulamadı.
Nazlı T'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
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