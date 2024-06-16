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        Burdur'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Burdur'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 16:15 Güncelleme: 16.06.2024 - 16:22
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        Burdur'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Burdur'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Burdur-Isparta karayolundan Isparta istikametine seyir halindeki Enes Turşan (28) idaresindeki 55 ANV 47 plakalı motosiklet, refüjdeki bariyerlere çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle sürücü Enes Turşan ve motosikletteki yolcu Nazlı T. (30) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Enes Turşan yapılan müdahalelere rağmen kurtulamadı.

        Nazlı T'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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