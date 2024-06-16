Burdur'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Ekipler, Karademir ile motosiklette yolcu olarak bulunan Abdülkadir Bekçioğulları'nın (27) hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.