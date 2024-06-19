Salda Gölü'nde deniz simidiyle sürüklenen çocuğu tatilci kurtardı

O sırada Doğanbaba Plajı'nda kamp yapan tatilci Gökhan Aslan yanına bir cankurtaran alarak şişme botuyla göle açıldı. Aslan, kürek çekerek ulaştığı çocuğu kurtararak kıyıya getirdi.

Bir süre sonra gözden kaybolan çocuğu bulmak için gölde arama çalışması başlatıldı.

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