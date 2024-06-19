Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Salda Gölü'nde deniz simidiyle sürüklenen çocuğu tatilci kurtardı

        Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde deniz simidiyle gölün ortasına sürüklenen 9 yaşındaki kız çocuğunu, bölgede kamp yapan tatilci botla kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 12:31 Güncelleme: 19.06.2024 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salda Gölü'nde deniz simidiyle sürüklenen çocuğu tatilci kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde deniz simidiyle gölün ortasına sürüklenen 9 yaşındaki kız çocuğunu, bölgede kamp yapan tatilci botla kurtardı.

        Bayram tatilinde ailesiyle Salda Gölü'ne gelen 9 yaşındaki A.S.G, at şeklindeki deniz simidiyle göl kıyısında oynarken rüzgarın etkisiyle açığa doğru sürüklenmeye başladı.

        Küçük kızın kıyıdan uzaklaştığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine göl kıyısına AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Bir süre sonra gözden kaybolan çocuğu bulmak için gölde arama çalışması başlatıldı.

        O sırada Doğanbaba Plajı'nda kamp yapan tatilci Gökhan Aslan yanına bir cankurtaran alarak şişme botuyla göle açıldı. Aslan, kürek çekerek ulaştığı çocuğu kurtararak kıyıya getirdi.

        Çocuk, sağlık ekibince kontrol için Yeşilova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği hızlanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği hızlanıyor
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık tatilci akınına uğradı
        75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık tatilci akınına uğradı
        Los Angeles'ta devlet okullarında cep telefonu ve sosyal medya yasaklanacak
        Los Angeles'ta devlet okullarında cep telefonu ve sosyal medya yasaklanacak
        Sert yanıt
        Sert yanıt
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Çanakkale'deki yangın ikinci gününde!
        Çanakkale'deki yangın ikinci gününde!
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Avrupa'da rakipler belli oluyor!
        Avrupa'da rakipler belli oluyor!
        4 günlük yürek yakan kaza bilançosu!
        4 günlük yürek yakan kaza bilançosu!
        24 yıl sonra ilk kez: Putin Kuzey Kore'de
        24 yıl sonra ilk kez: Putin Kuzey Kore'de
        Yazarlardan Gürcistan maçı yorumu!
        Yazarlardan Gürcistan maçı yorumu!
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Öpmelere doyamadı
        Öpmelere doyamadı
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!

        Benzer Haberler

        Burdur Gölü kenarına hafriyat ve atık döküldü
        Burdur Gölü kenarına hafriyat ve atık döküldü
        Salda Gölü'ndeki yola asfalt tepkisi
        Salda Gölü'ndeki yola asfalt tepkisi
        Burdur'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Burdur'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
        Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
        Burdur'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Burdur'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        'Ufak bir kamp' paylaşımı yaptıkları motosikletle kazada koca öldü, eşi yar...
        'Ufak bir kamp' paylaşımı yaptıkları motosikletle kazada koca öldü, eşi yar...