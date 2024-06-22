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        Salda Gölü çevresine bırakılan geyiklerden biri beslenirken görüntülendi

        Burdur'da Salda Gölü'nün çevresindeki ormana salınan kızıl geyiklerden birinin doğada beslenmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 15:05 Güncelleme: 22.06.2024 - 15:05
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        Salda Gölü çevresine bırakılan geyiklerden biri beslenirken görüntülendi
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        Burdur'da Salda Gölü'nün çevresindeki ormana salınan kızıl geyiklerden birinin doğada beslenmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Salda Kayak Merkezi yakınlarında doğa yürüyüşüne çıkan grup, ormanda kızıl geyiklerden biriyle karşılaştı.

        Otlayan kızıl geyiğe yaklaşan kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" kapsamında Bursa ve Eskişehir'deki üretme istasyonlarından getirilen 23 kızıl geyik, Salda Gölü çevresine salınmıştı.

        Yetkililer, hayvanların yaban hayatına uyumu için doğada karşılaşılan geyiklere yaklaşılmaması uyarısında bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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