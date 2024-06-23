Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da otomobil çaldığı iddia edilen ehliyetsiz sürücüye 82 bin lira ceza

        Burdur'da kullandığı otomobili çaldığı iddia edilen ehliyetsiz sürücüye 82 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 23:36 Güncelleme: 23.06.2024 - 23:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da otomobil çaldığı iddia edilen ehliyetsiz sürücüye 82 bin lira ceza
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur'da kullandığı otomobili çaldığı iddia edilen ehliyetsiz sürücüye 82 bin lira ceza uygulandı.

        İ.G, Yeni Mahalle'deki Demokrasi Parkı yakınında park halinde olan 15 NY 648 plakalı otomobilinin çalındığı ihbarında bulundu.

        İhbar üzerine, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarından tespit edilen otomobilin sürücüsü ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Bir süre kent içinde polis araçlarından kaçan sürücü, aracıyla, Nene Hatun Caddesi'nde trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarparak durdu.

        Araçtan inip yaya olarak kaçmaya devam eden sürücü Ş.Y. (17), bir apartmanın bahçesinde yakalandı.

        Ş.Y'ye, "Dur ihtarına uymama, trafiği tehlikeye düşürme, polis ekiplerinin üzerine araç sürme ve ehliyetsiz araç kullanma" gibi maddelerden 82 bin 346 lira idari para cezası verildi.

        Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        Otomobil ise sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF'den Arda Güler açıklaması!
        TFF'den Arda Güler açıklaması!
        Karşılaşma oynanıyor...
        Karşılaşma oynanıyor...
        4 kişiyi katletmişti! Kaçma görüntüleri ortaya çıktı
        4 kişiyi katletmişti! Kaçma görüntüleri ortaya çıktı
        14 yaşındaki Çağrı, 4. kattan düştü
        14 yaşındaki Çağrı, 4. kattan düştü
        Dağıstan'da silahlı saldırı
        Dağıstan'da silahlı saldırı
        Katili 'yüz giydirme' işlemi sayesinde buldular
        Katili 'yüz giydirme' işlemi sayesinde buldular
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Diş ağrısı canından etti
        Diş ağrısı canından etti
        "Arda sakat olduğu için oynamadı"
        "Arda sakat olduğu için oynamadı"
        Anız yangını felaketinde ağır bilanço!
        Anız yangını felaketinde ağır bilanço!
        Geçen yıl 74, bu yıl 352 yangın!
        Geçen yıl 74, bu yıl 352 yangın!
        İşte ihtimaller ve muhtemel rakipler
        İşte ihtimaller ve muhtemel rakipler
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        3 kez mutlak ölümden döndü
        3 kez mutlak ölümden döndü
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?

        Benzer Haberler

        Antalya-Fethiye-Burdur kara yolunda bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğu...
        Antalya-Fethiye-Burdur kara yolunda bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğu...
        Salda Gölü çevresine bırakılan geyiklerden biri beslenirken görüntülendi
        Salda Gölü çevresine bırakılan geyiklerden biri beslenirken görüntülendi
        Roma dönemine ait kaya mezarlar delik deşik edilmiş
        Roma dönemine ait kaya mezarlar delik deşik edilmiş
        Salda Gölü'nde açığa sürüklenen Ayşe Sıla ile kendisini botla kurtaran sosy...
        Salda Gölü'nde açığa sürüklenen Ayşe Sıla ile kendisini botla kurtaran sosy...
        Salda Gölü'nde açığa sürüklenen Ayşe Sıla, botla kurtarıldı
        Salda Gölü'nde açığa sürüklenen Ayşe Sıla, botla kurtarıldı
        Salda Gölü'nde deniz simidiyle sürüklenen çocuğu tatilci kurtardı
        Salda Gölü'nde deniz simidiyle sürüklenen çocuğu tatilci kurtardı