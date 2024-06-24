Burdur'da birlikte yaşadığı kadını av tüfeğiyle ağır yaralayan kişi intihar etti

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yılmaz T'nin olay yerinde yaşamını kaybettiğini belirledi.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz T. (46), av tüfeğiyle Sevilay K'ye ateş etti. Yılmaz T, daha sonra av tüfeğiyle kendisini de vurdu.

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