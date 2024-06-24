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        Burdur'da çıkan yangında balya makinesi ile 9 yaklaşık dekarlık arazi zarar gördü

        Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan yangında balya makinesi ile samanların bulunduğu yaklaşık 9 dekarlık arazi zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 18:48 Güncelleme: 24.06.2024 - 18:48
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        Burdur'da çıkan yangında balya makinesi ile 9 yaklaşık dekarlık arazi zarar gördü
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        Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan yangında balya makinesi ile samanların bulunduğu yaklaşık 9 dekarlık arazi zarar gördü.

        Üzümlübel köyünde Murat S'ye ait arazide balya makinesi alev aldı.

        Alevler, makineden samanların bulunduğu araziye sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında balya makinesi ile samanların bulunduğu yaklaşık 9 dekarlık arazi zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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