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        Burdur'da hakkında 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Burdur'un Çavdır ilçesinde hakkında 8 suçtan toplam 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 18:38 Güncelleme: 27.06.2024 - 18:38
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        Burdur'da hakkında 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Burdur'un Çavdır ilçesinde hakkında 8 suçtan toplam 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranması bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Jandarma Suç Araştırma Timi'nin de destek verdiği operasyonda, "hırsızlık, nitelikli yağma, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme ve hükümlünün kaçması" gibi 8 suçtan toplam 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı adreste yakalandı.

        Adliyedeki işlemlerinin ardından firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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