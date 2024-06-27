Burdur'da hakkında 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Jandarma Suç Araştırma Timi'nin de destek verdiği operasyonda, "hırsızlık, nitelikli yağma, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme ve hükümlünün kaçması" gibi 8 suçtan toplam 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı adreste yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranması bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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