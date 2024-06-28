Burdur'da bıçaklı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.Y, kavga ettikleri V.K'yi 4 yerinden ve kavgayı ayırmak istediği belirtilen B.T'yi (26) de kalçasından bıçakladı.

Babası ve kardeşinin sokakta V.K. (30) ve M.K. (55) ile kavga ettiğini gören M.Y. (24) evden bıçak alarak kavgaya dahil oldu.

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