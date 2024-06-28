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        Burdur'da bıçaklı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı

        Burdur'un Yeşilova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 12:52 Güncelleme: 28.06.2024 - 12:52
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        Burdur'da bıçaklı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı
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        Burdur'un Yeşilova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Koyunlar Çeşme Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında sokakta kavga çıktı.

        Babası ve kardeşinin sokakta V.K. (30) ve M.K. (55) ile kavga ettiğini gören M.Y. (24) evden bıçak alarak kavgaya dahil oldu.

        M.Y, kavga ettikleri V.K'yi 4 yerinden ve kavgayı ayırmak istediği belirtilen B.T'yi (26) de kalçasından bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince V.K. ile B.T. Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan V.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Öte yandan M.Y. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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