Burdur Valisi Öksüz, LGS sınavında tam puan alan 2 öğrenciyi ödüllendirdi

Burdur Valisi Türker Öksüz, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tam puan alan 2 öğrenciyi ödüllendirdi.

Vali Öksüz, sınavda 500 tam puan alan Şehit Akif Altay Ortaokulu öğrencisi Çağlayan Dinçtürk ve özel ortaokul öğrencisi Irmak Göker'i makamında ağırladı.

Öğrenciler ve velileriyle bir süre sohbet eden Öksüz, Dinçtürk ve Göker'i altın ve akıllı saatle ödüllendirdi.

Vali Öksüz, ziyarette gazetecilere, sınavda şampiyon olan öğrencilerin mutluluğunu paylaştıklarını söyledi.

Kentten iki birincinin çıkmasının ilin eğitim başarısı açısından oldukça önemli olduğunu ifade eden Öksüz, "Öğrencilerimizi ve ailelerini kutluyorum." dedi.

Öksüz, öğretmen ve yöneticilere de teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Kasım 2023'te Burdur'da Etkin Sürdürülebilir Tamamlayıcı Eğitim Projesi'ni (BESTE) hayata geçirdik. Burdur elbette eğitimde uzun yıllar belli bir başarıyı yakaladığından, eğitim altyapısı iyi olan bir şehir. BESTE projesiyle de eğitimde kaliteyi daha da yükseltmek, akademik başarıyı artırırken bir yandan da sosyal, sanatsal ve mesleki anlamda öğrencilerimizi bir üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Öğrencilerimizi milli, manevi ve ahlaki değerlerimize uygun yetiştiriyoruz. Öğrencilerimizin gayretinin yanı sıra projemizin de bu başarıda etkili olduğunu düşünüyorum."