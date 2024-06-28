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        Burdur Valisi Öksüz, LGS sınavında tam puan alan 2 öğrenciyi ödüllendirdi

        Burdur Valisi Türker Öksüz, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tam puan alan 2 öğrenciyi ödüllendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 16:13 Güncelleme: 28.06.2024 - 16:13
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        Burdur Valisi Öksüz, LGS sınavında tam puan alan 2 öğrenciyi ödüllendirdi
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        Burdur Valisi Türker Öksüz, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tam puan alan 2 öğrenciyi ödüllendirdi.

        Vali Öksüz, sınavda 500 tam puan alan Şehit Akif Altay Ortaokulu öğrencisi Çağlayan Dinçtürk ve özel ortaokul öğrencisi Irmak Göker'i makamında ağırladı.

        Öğrenciler ve velileriyle bir süre sohbet eden Öksüz, Dinçtürk ve Göker'i altın ve akıllı saatle ödüllendirdi.

        Vali Öksüz, ziyarette gazetecilere, sınavda şampiyon olan öğrencilerin mutluluğunu paylaştıklarını söyledi.

        Kentten iki birincinin çıkmasının ilin eğitim başarısı açısından oldukça önemli olduğunu ifade eden Öksüz, "Öğrencilerimizi ve ailelerini kutluyorum." dedi.

        Öksüz, öğretmen ve yöneticilere de teşekkür ederek, şöyle konuştu:

        "Kasım 2023'te Burdur'da Etkin Sürdürülebilir Tamamlayıcı Eğitim Projesi'ni (BESTE) hayata geçirdik. Burdur elbette eğitimde uzun yıllar belli bir başarıyı yakaladığından, eğitim altyapısı iyi olan bir şehir. BESTE projesiyle de eğitimde kaliteyi daha da yükseltmek, akademik başarıyı artırırken bir yandan da sosyal, sanatsal ve mesleki anlamda öğrencilerimizi bir üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Öğrencilerimizi milli, manevi ve ahlaki değerlerimize uygun yetiştiriyoruz. Öğrencilerimizin gayretinin yanı sıra projemizin de bu başarıda etkili olduğunu düşünüyorum."

        Dinçtürk ve Göker de planlı ve düzenli çalışarak başarıya ulaştıklarını anlattı.

        Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci de yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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