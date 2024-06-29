Burdur'da bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

Olayın ardından Koyunlar Çeşme Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan şüpheli M.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.

Öte yandan kavgada vücudunun 4 yerinden bıçaklanan ve hayati tehlikesinin bulunduğu V.K.'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

- Olay

28 Haziran'da gece saatlerinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında sokakta kavga çıkmıştı. Babası ve kardeşinin V.K. (30) ve M.K. (55) ile kavga ettiğini gören M.Y. (24), evden bıçak alarak V.K'yi ve kavgayı ayırmak isteyen B.T'yi (26) bıçaklamıştı. Ağır yaralı V.K. ile hafif yaralı B.T. Burdur Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.