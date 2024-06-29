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        Burdur'da bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

        Burdur'un Yeşilova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 13:00 Güncelleme: 29.06.2024 - 13:00
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        Burdur'da bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
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        Burdur'un Yeşilova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

        Olayın ardından Koyunlar Çeşme Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan şüpheli M.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.

        Öte yandan kavgada vücudunun 4 yerinden bıçaklanan ve hayati tehlikesinin bulunduğu V.K.'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        - Olay

        28 Haziran'da gece saatlerinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında sokakta kavga çıkmıştı. Babası ve kardeşinin V.K. (30) ve M.K. (55) ile kavga ettiğini gören M.Y. (24), evden bıçak alarak V.K'yi ve kavgayı ayırmak isteyen B.T'yi (26) bıçaklamıştı. Ağır yaralı V.K. ile hafif yaralı B.T. Burdur Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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