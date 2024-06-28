Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

        Burdur'un Yeşilova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 12:52 Güncelleme: 28.06.2024 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur'un Yeşilova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Husumetli iki aile arasında 28 Haziran'da çıkan kavgada bıçakla yaralanan ve Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Volkan Korkmaz (30), buradaki müdahalenin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

        Yoğun bakım servisinde tedavi gören Korkmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Korkmaz'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Yeşilova ilçesine götürüldü.

        - Olay

        Husumetli iki aile arasında 28 Haziran'da gece saatlerinde sokakta kavga çıkmıştı. Babası ve kardeşinin Volkan Korkmaz ve M.K. (55) ile kavga ettiğini gören M.Y. (24), evden bıçak alarak Korkmaz'ı ve kavgayı ayırmak isteyen B.T'yi (26) bıçaklamıştı. Ağır yaralı Korkmaz ile hafif yaralı B.T. Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Evinde yakalanan M.Y. ise tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dört ilde orman yangını
        Dört ilde orman yangını
        İzmir'de binada patlama! 5 kişi hayatını kaybetti
        İzmir'de binada patlama! 5 kişi hayatını kaybetti
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Gazi Koşusu'nda zafer Dragon Flame'in!
        Gazi Koşusu'nda zafer Dragon Flame'in!
        İstanbul'da beton mikseri faciası: Gelin arabasının üzerine devrildi, altında kalan çocuk öldü
        İstanbul'da beton mikseri faciası: Gelin arabasının üzerine devrildi, altında kalan çocuk öldü
        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
        Tekerlekli sandalyede sürpriz
        Tekerlekli sandalyede sürpriz
        Fenerbahçe'den gündem Çağlar Söyüncü
        Fenerbahçe'den gündem Çağlar Söyüncü
        Tatilcilerin ihmali kamerada: "Bu ormanlar nasıl yanmasın"
        Tatilcilerin ihmali kamerada: "Bu ormanlar nasıl yanmasın"
        Pakistan'da son 10 yılın en şiddetli sıcak hava dalgası
        Pakistan'da son 10 yılın en şiddetli sıcak hava dalgası
        36 bin kişiye 'hayal' sattılar! 5 bin yılda 1 gün tatil: 10 milyar lira dolandırdıkları mağdurları ikinci kez dolandırdılar
        36 bin kişiye 'hayal' sattılar! 5 bin yılda 1 gün tatil: 10 milyar lira dolandırdıkları mağdurları ikinci kez dolandırdılar
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        "6-1'lik maçtan farklı olacak"
        "6-1'lik maçtan farklı olacak"
        Tartışma yaratacak açıklama
        Tartışma yaratacak açıklama
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Yeni sevgilisini açıkladı
        Yeni sevgilisini açıkladı
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!

        Benzer Haberler

        Burdur'da İşitme Engelliler Türkiye Hentbol Şampiyonası düzenlendi
        Burdur'da İşitme Engelliler Türkiye Hentbol Şampiyonası düzenlendi
        Burdur'da bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
        Burdur'da bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
        3 diyaliz hastasının öldüğü olaydan kurtulan hasta: Vücudumda uyuşma oluştu...
        3 diyaliz hastasının öldüğü olaydan kurtulan hasta: Vücudumda uyuşma oluştu...
        Burdur Valisi Öksüz, LGS sınavında tam puan alan 2 öğrenciyi ödüllendirdi
        Burdur Valisi Öksüz, LGS sınavında tam puan alan 2 öğrenciyi ödüllendirdi
        Burdur'da bıçaklı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı
        Burdur'da bıçaklı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı
        Burdur'da hakkında 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yak...
        Burdur'da hakkında 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yak...