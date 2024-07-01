Burdur'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Öte yandan Tuğba Sertbaş'ın Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş'ın eşi, yaşamını yitiren Ömer Sait Özen'in de Tuğba Sertbaş'ın yeğeni olduğu öğrenildi.

Ağır yaralı Özen, kaldırıldığı Antalya Şehir Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gölhisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Sertbaş'ın ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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