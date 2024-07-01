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        Burdur'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Burdur'un Tefenni ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 10:26 Güncelleme: 01.07.2024 - 10:26
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        Burdur'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Burdur'un Tefenni ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Ömer Sait Özen (21) idaresindeki 15 HB 802 plakalı otomobil, Burdur-Fethiye kara yolu Beyköy Kavşağı yakınında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü Özen ile araçta bulunan Tuğba Sertbaş yaralandı.

        Ağır yaralı Özen, kaldırıldığı Antalya Şehir Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gölhisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Sertbaş'ın ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Öte yandan Tuğba Sertbaş'ın Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş'ın eşi, yaşamını yitiren Ömer Sait Özen'in de Tuğba Sertbaş'ın yeğeni olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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