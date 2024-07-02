Burdur'da buğday ekili arazide çıkan yangın söndürüldü
Burdur'un Çeltikçi ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Burdur'un Çeltikçi ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Harman yeri mevkisinde belediye ait tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık yarım dönüm buğday ekili arazinin zarar gördüğü yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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