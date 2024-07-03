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        Burdur'da A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya galibiyeti coşkuyla kutlandı

        Burdur'da 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nın başarısı coşkuyla kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 02:11 Güncelleme: 03.07.2024 - 02:11
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        Burdur'da A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya galibiyeti coşkuyla kutlandı
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        Burdur'da 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nın başarısı coşkuyla kutlandı.

        Galibiyetin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

        Coşkulu kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ile Milli Takım lehine tezahüratlarda bulundu.

        Kutlamalara araçlarıyla katılanlar da korna çalarak galibiyet sevincine ortak oldu.

        Bazı vatandaşlar da sırtlarına bağladıkları Türk bayraklarıyla kutlamalara katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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