Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Burdur'un Karamanlı ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Burdur'un Karamanlı ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Burhan Acar idaresindeki 06 BBZ 192 plakalı otomobil, Burdur-Fethiye kara yolu Devrim İlkokulu kavşağı yakınında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkıştığı yerden çıkarılan Acar, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Acar'ın, hayat tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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