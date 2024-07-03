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        Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Burdur'un Karamanlı ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 10:39 Güncelleme: 03.07.2024 - 10:39
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        Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Burdur'un Karamanlı ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Burhan Acar idaresindeki 06 BBZ 192 plakalı otomobil, Burdur-Fethiye kara yolu Devrim İlkokulu kavşağı yakınında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkıştığı yerden çıkarılan Acar, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Acar'ın, hayat tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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