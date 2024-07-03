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        Burdur'da silahla bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

        Burdur'un Tefenni ilçesinde tabancayla bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 20:23 Güncelleme: 03.07.2024 - 20:23
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        Burdur'da silahla bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
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        Burdur'un Tefenni ilçesinde tabancayla bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Çaylı köyüne yakınının oğlunun sevdiği kızı kaçırmasından dolayı tarafları barıştırmaya gittiği iddia edilen Osman Y. (45) ile kız babası E.E. (43) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine E.E. tabancayla Osman Y'ye ateş etti. İhbar üzerine eve 112 Acil Sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.

        Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Osman Y'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Jandarma ekiplerince gözaltına alınan E.E, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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