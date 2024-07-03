Burdur'da silahla bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Tartışmanın büyümesi üzerine E.E. tabancayla Osman Y'ye ateş etti. İhbar üzerine eve 112 Acil Sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Çaylı köyüne yakınının oğlunun sevdiği kızı kaçırmasından dolayı tarafları barıştırmaya gittiği iddia edilen Osman Y. (45) ile kız babası E.E. (43) arasında tartışma çıktı.

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